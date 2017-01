Guterres: “Morreu o protagonista maior do valor primeiro que nos guia – a liberdade!”

O secretário-geral da Nações Unidas, António Guterres, voltou a deixar uma mensagem de homenagem a Mário Soares, enviada de Nova Iorque, onde fica a sede da organização.

A nota está disponível no site do PS (aqui) e foi ainda inserida no livro de condolências que está disponível na sede do Partido Socialista, no Largo do Rato, em Lisboa.

"O falecimento de Mário Soares deixa-nos a todos uma enorme mágoa. Como declarei quando recebia a notícia, foi com profunda emoção e um agudo sentimento de perda que soube que Mário Soares já não estava fisicamente entre nós", escreveu.

E acrescenta: "Embora à distância, tenho assistido comovido às sentidas homenagens que têm sido prestadas a Mário Soares por parte de inúmeros concidadãos nossos que atestam bem quão querido, quão importante e quão marcante foi Mário Soares para o povo português. Mas é em nós, socialistas, que a saudade é mais funda porque morreu o nosso fundador, o amigo, o eterno militante número um do nosso partido, o companheiro de tantas batalhas e o protagonista maior do valor primeiro que nos guia – a liberdade!"

António Guterres termina, escrevendo: "Obrigado Mário Soares por tanta entrega ao País e aos portugueses através do Partido Socialista. O teu legado é também património nosso e a garantia de que permaneceremos sempre um Partido de homens e mulheres livres que saberão honrar e defender os valores da democracia aos quais, com coragem, dedicaste toda uma vida".