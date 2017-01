Direto Mário Soares. Começa o cortejo fúnebre

Direto

11h07 - Entre aplusos, começa o cortejo fúnebre

11h03 - Chegou ao Campo Grande o carro funerário, momento aplaudido pelos populares. Alguns gritam mesmo um slogan que ficou célebre: “Soares é fixe”.

Escolta de Honra da GNR com 84 cavalos vai acompanhar a urna, a partir dos Paços do Concelho

10h58 - Reunida à porta de casa onde viveu Mário Soares, a família aguarda a chegada do carro fúnebre, que está já a caminho do Campo Grande. À medida que se aproxima a hora prevista para o início do cortejo, mais populares vão chegando, para prestarem a sua homenagem ao antigo Presidente da República.

10h40 - O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, desloca-se a Lisboa na terça-feira, para marcar presença no funeral do antigo Presidente da República Mário Soares e prestar homenagem a uma "extraordinária figura política", que considera "uma inspiração".

"Amanhã estarei em Lisboa para a cerimónia fúnebre oficial e para prestar homenagem a esta extraordinária figura política", disse esta segunda-feira Schulz, numa declaração enviada à Lusa pelo seu gabinete.

O presidente do Parlamento Europeu reagira logo no sábado à morte de Mário Soares, considerando que Portugal e a Europa perderam "um grande estadista, um visionário, um pragmatista, um reformista, um lutador e um democrata".

"Para mim, Mário Soares é mais que uma figura histórica. Ele é uma inspiração. Promoveu a liberdade, a igualdade e a dignidade em Portugal e mais além. O seu legado vai perdurar", declarou Martin Schulz, também ele pertencente à família socialista europeia. (Lusa)

10h32 - Isabel e João Soares, os filhos do antigo Presidente da República, estão já no Campo Grande. Juntamente com Eduardo Barroso, sobrinho do ex-Presidente, entraram no prédio onde viveram os pais, acompanhados por familiares, cumprindo o curto trajecto pela rua com várias pausas motivadas pelas sucessivas interpelações dos populares para apresentarem as suas condolências.

Marcos Borga

10h25 - A Câmara de Lisboa decidiu dispensar, até ao meio-dia desta segunda-feira, os trabalhadores da autarquia que queiram assistir à homenagem prestada ao antigo chefe de Estado português Mário Soares que decorre na Praça do Município a partir das 11h.

Num 'e-mail' enviado aos funcionários, e ao qual a agência Lusa teve acesso, o município informa que irá ocorrer, "junto ao edifício dos Paços do Concelho, a trasladação da urna do antigo Presidente da República Mário Soares - do carro fúnebre para o armão militar - que a transportará em cortejo até ao Mosteiro dos Jerónimos".

"Todos os trabalhadores que desejarem assistir a este momento de homenagem na Câmara Municipal de Lisboa, que ocorrerá a partir das 11h, deverão comparecer na Praça do Município até às 10h45, estando dispensados do serviço até às 12h", refere a mesma nota.

A autarquia ressalva, contudo, que se excetua desta dispensa "os trabalhadores dos serviços considerados essenciais, que em função da sua natureza devam manter-se em funcionamento". (Lusa)