Direto Mário Soares: um longo aplauso na chegada aos Jerónimos

13h37 - “Mário Soares transcende as fronteiras do PS. É de todos os portugueses e de todo o mundo”, diz o deputado socialista Pedro Delgado Alves à porta da Sala dos Azulejos do Mosteiro dos Jerónimos, onde o corpo de Mário Soares está a ser velado.

Minutos após o fim da cerimónia que antecedeu a entrada da urna para a Sala dos Azulejos, a fila para os cidadãos que pretendem prestar uma última homenagem ao antigo Presidente da República tinha já mais de uma centena de pessoas.

13h22 - Antes da abertura da câmara ardente ao público, as duas mais altas figuras do Estado - o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues - acompanharam a chegada da urna ao Mosteiro dos Jerónimos, num momento reservado à família, a quem apresentaram os seus pêsames.

13h10 - Um longo aplauso recebeu o cortejo fúnebre nos Jerónimos, onde os populares voltaram a gritar “Soares é fixe”. A urna está agora a ser levada para o interior do Mosteiro, ao som da marcha fúnebre

13h01 - A família sai dos carros e segue a urna. Os últimos 100 metros do percurso são feitos a pé atrás da urna de Soares, que segue para o interior do Mosteiro aos ombros de seis militares da GNR.

12h55 - Cerca de mil militares dos três ramos das Forças Armadas estarão envolvidos nas cerimónias fúnebres do antigo Presidente da República, Mário Soares, entre hoje e terça-feira.

Para além dos militares da GNR, que têm a responsabilidade da escolta ao cortejo fúnebre e honras militares à chegada ao Mosteiro dos Jerónimos, a Marinha, a Força Aérea e Exército destacaram ao todo aproximadamente mil militares para as cerimónias.

De acordo com o porta-voz do Estado-Maior General das Forças Armadas, Hélder Perdigão, seis militares da Academia Naval, Academia Militar e da Academia da Força Aérea prestarão honras de câmara ardente na Sala dos Azulejos do Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, onde o corpo ficará em até à meia-noite. (Lusa)

12h48 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acaba de chegar ao Mosteiro dos Jerónimos. Quase em simultâneo chegou também o presidente do PS, Carlos César.

Marcelo Rebelo de Sousa posicionou-se em frente à parada e ouviu o hino de Portugal, aplaudido no fim pelas centenas de populares que aguardam, nas imediações do Mosteiro dos Jerónimos, a chegada do cortejo fúnebre.

José Carlos Carvalho

12h42 - Centenas de populares aguardam em silêncio a chegada do cortejo ao Mosteiro dos Jerónimos, onde está já também o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. Ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, já saudou a parada da GNR que se posicionou para a recepção ao armão que traz a urna de Mário Soares. O corpo do antigo presidente será velado nos Jerónimos até amanhã, terça-feira, antes de seguir para o cemitério dos Prazeres.

DR

Luís Barra

12h57 - O ex-presidente do Governo espanhol e ex-líder do PSOE, Felipe Gonzalez, lidera a delegação dos socialistas espanhóis que terça-feira estará no funeral do antigo chefe de Estado português Mário Soares.

Fonte dos socialistas espanhóis revelou esta segunda-feira à agência Lusa, em Madrid, que a delegação terá ainda Ricardo Cortés (responsável pelas relações externas do partido), Rodríguez Ibarra (ex-presidente da Região Autónoma da Estremadura) e Ignacio Sanchez Amor (deputado e porta-voz socialista da Comissão UE do Congresso dos Deputados).

O líder histórico do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), Felipe Gonzalez, prestou no sábado homenagem ao ex-presidente português num comunicado em que começa por considerar que "Mário Soares era, antes de mais, um amigo" e que "por isso é difícil falar na sua ausência".

"No momento da sua morte, a melhor homenagem a este patriarca da Democracia portuguesa, é recordar a sua firmeza, a sua coragem política, inclusivamente nos momentos em que muitos baixaram os braços e viram como inevitável a chegada de uma ditadura militar comunista", escreveu em seguida.

Felipe Gonzalez foi secretário-geral do PSOE entre 1974 e 1997 e presidente do Governo espanhol entre 1982 e 1996, tendo tido um papel político fulcral a partir da instauração da democracia em Espanha em 1977. (Lusa)

12h05 - Todas as distritais e secções do Partido Socialista espalhadas pelo país colocaram à disposição livros de condolências para as pessoas poderem prestar uma última homenagem ao antigo Presidente da República Mário Soares, falecido no sábado.

Fonte do PS avançou à Lusa a informação de que à semelhança do que acontece desde domingo no Largo do Rato, na sede nacional do Partido Socialista, foram colocados por todas as distritais e secções do partido livros de condolências.

Alguns milhares de pessoas passaram desde a manhã de domingo pela sede do PS, em Lisboa, para assinar o livro de condolências pela morte de Mário Soares, fundador do Partido Socialista. (Lusa)

11h53 - “Coragem, tolerância e convicção”, as palavras escolhidas por Fernando Medina, o presidente da Câmara de Lisboa, para recordar Mário Soares. Ouvido pelos jornalistas na Praça do Município, após a saída do cortejo fúnebre, Medina lembrou também a “capacidade de Soares unir os portugueses”

DR

11h50 - Cortejo fúnebre segue agora com um ritmo mais lento, a caminho do Mosteiro dos Jerónimos, onde deve chegar cerca das 13h.

11h39 - Caixão foi já transportado para o armão militar, conforme previsto

11h35 - O cortejo fúnebre acaba de chegar aos Paços do Concelho. Ouvem-se, de novo, muitos aplausos

11h26 - O presidente da Assembleia Nacional de Angola , Fernando da Piedade Dias dos Santos chegou esta manhã à Lisboa, para representar o país nas cerimónias fúnebres do ex-presidente de Portugal Mário Soares.



O Presidente da Assembleia Nacional é portador de uma mensagem do Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, dirigida ao seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, em que expressa “profunda consternação” pela morte de Mário Soares, considerando-o “figura cimeira da história recente de Portugal e uma referência incontornável na luta pela instauração e consolidação da democracia na Pátria de Camões”.



Na mensagem, o Chefe de Estado Angolano, José Eduardo dos Santos, exprime em seu nome pessoal, do governo e do povo angolano as mais sentidas condolências por essa perda, que “abre um vazio difícil de preencher”.





11h15 - À passagem pelo Colégio Moderno, o carro fúnebre foi recebido com aplausos por largas dezenas de populares, alunos, professores e funcionários. Quando o carro seguiu, os aplausos intensificaram-se e alguém gritou "Obrigada". O cortejo, acompanhado por escolta motorizada, segue agora para a Câmara Municipal de Lisboa.

11h07 - Entre aplusos, começa o cortejo fúnebre

11h03 - Chegou ao Campo Grande o carro funerário, momento aplaudido pelos populares. Alguns gritam mesmo um slogan que ficou célebre: “Soares é fixe”. Mas logo o silêncio, que foi a nota dominante na rua, durante a espera, volta a imperar, em redor do carro que transporta o caixão envolto numa bandeira de Portugal.

Escolta de Honra da GNR com 84 cavalos vai acompanhar a urna, a partir dos Paços do Concelho

10h58 - Reunida à porta de casa onde viveu Mário Soares, a família aguarda a chegada do carro fúnebre, que está já a caminho do Campo Grande. À medida que se aproxima a hora prevista para o início do cortejo, mais populares vão chegando, para prestarem a sua homenagem ao antigo Presidente da República.

10h40 - O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, desloca-se a Lisboa na terça-feira, para marcar presença no funeral do antigo Presidente da República Mário Soares e prestar homenagem a uma "extraordinária figura política", que considera "uma inspiração".

"Amanhã estarei em Lisboa para a cerimónia fúnebre oficial e para prestar homenagem a esta extraordinária figura política", disse esta segunda-feira Schulz, numa declaração enviada à Lusa pelo seu gabinete.

O presidente do Parlamento Europeu reagira logo no sábado à morte de Mário Soares, considerando que Portugal e a Europa perderam "um grande estadista, um visionário, um pragmatista, um reformista, um lutador e um democrata".

"Para mim, Mário Soares é mais que uma figura histórica. Ele é uma inspiração. Promoveu a liberdade, a igualdade e a dignidade em Portugal e mais além. O seu legado vai perdurar", declarou Martin Schulz, também ele pertencente à família socialista europeia. (Lusa)

10h32 - Isabel e João Soares, os filhos do antigo Presidente da República, estão já no Campo Grande. Juntamente com Eduardo Barroso, sobrinho do ex-Presidente, entraram no prédio onde viveram os pais, acompanhados por familiares, cumprindo o curto trajecto pela rua com várias pausas motivadas pelas sucessivas interpelações dos populares para apresentarem as suas condolências.

Marcos Borga

10h25 - A Câmara de Lisboa decidiu dispensar, até ao meio-dia desta segunda-feira, os trabalhadores da autarquia que queiram assistir à homenagem prestada ao antigo chefe de Estado português Mário Soares que decorre na Praça do Município a partir das 11h.

Num 'e-mail' enviado aos funcionários, e ao qual a agência Lusa teve acesso, o município informa que irá ocorrer, "junto ao edifício dos Paços do Concelho, a trasladação da urna do antigo Presidente da República Mário Soares - do carro fúnebre para o armão militar - que a transportará em cortejo até ao Mosteiro dos Jerónimos".

"Todos os trabalhadores que desejarem assistir a este momento de homenagem na Câmara Municipal de Lisboa, que ocorrerá a partir das 11h, deverão comparecer na Praça do Município até às 10h45, estando dispensados do serviço até às 12h", refere a mesma nota.

A autarquia ressalva, contudo, que se excetua desta dispensa "os trabalhadores dos serviços considerados essenciais, que em função da sua natureza devam manter-se em funcionamento". (Lusa)