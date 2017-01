Donald Tusk envia carta de condolências a António Costa

Numa carta de condolências dirigida ao primeiro-ministro António Costa, o Presidente do Conselho Europeu Donald Tusk lamenta a morte de Mário Soares, recordando o “papel essencial” que o antigo Presidente da República “desempenhou na consolidação da democracia portuguesa - enquanto primeiro chefe de governo constitucionalmente eleito, e Presidente da República - e como impulsionador da adesão de Portugal às Comunidades Europeias”

Na carta, divulgada na página oficial do Conselho Europeu, Donald Tusk diz ter ficado “profundamente sentido ao tomar conhecimento do falecimento de Mário Soares”. “Na altura em que lamentamos a sua perda e reflectimos sobre a sua vida política, gostaria de transmitir as minhas condolências à família de Mário Soares, ao Presidente da República Rebelo de Sousa e a si próprio”, refere ainda o documento, que pode ser lido AQUI.

Mário Soares morreu no sábado aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha. O corpo do antigo Presidente da República vai estar em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos a partir das 13h00 de segunda-feira e o funeral realiza-se a partir das 15h30 de terça-feira no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.