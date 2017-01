Sócrates: “Mário Soares fez a sua carreira política com base na sua convicção e na coragem”

O ex-pirmeiro-ministro, José Sócrates, destacou a coragem e a convição política de Mário Soares, um homem que disse considerar um amigo.

"Mário Soares fez a sua carreira política com base na sua convição e na coragem e no atrevimento. Quando muitos se deixavam condicionar pela incerteza ou pelo risco ou pela falta de coragem, ele levanta-se sempre para lutar. Ele deixou esse legado aos portugueses. Nunca quis agradar a todos do ponto de vista político, quis lutar por aquilo em que acreditava", disse em declarações à SIC Notícias, via telefone.

Sócrates destacou ainda que, para Mário Soares "a democracia era para ser levada a sério" e lembrou que "era um homem excepcional".

"Era um homem de espírito, divertido e alegre e por isso é que tinha tantos amigos", acrescentou, dizendo, em tom mais pessoal, que "era um grande companheiro político e um amigo. Pelo que fez por mim ficará sempre no meu coração", disse ainda.

O ex-primeiro-ministro destacou ainda a determinação de Mário Soares.

"Ele teve uma vida política tão rica e tão diversificada que vive para a história. Foi umdos grandes combantentes pela liberdade e pela democracia do nosso país. Tinha, enquanto dirigente político, um carisma do combantente. Mas ele foi também um dirigente político capaz de fazer a concórdia e tinha também o carisma, não apenas do combantente da liberdade, mas também da reconciliação".