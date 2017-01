Manuel dos Santos: O político português mais influente nos últimos 50 anos

Depoimento de Manuel dos Santos (“Manecas”), antigo comandante da guerrilha do PAIGC e ex-ministro de vários governos na Guiné-Bissau (recolhido em Bissau por Nicolau Gomes Dautarin)

Mário Soares foi uma figura importante na história da Europa e de África dos últimos 50 anos. Foi um homem que lutou pela liberdade e, goste-se ou não dele, é uma figura incontornável. Terá mesmo sido o político português mais influente na vida do país nos últimos 45 anos.

Nós, do PAIGC, tínhamos mais relações como outro socialista, Manuel Alegre, que esteve na Argélia, mas não há dúvida que Soares desempenhou um papel fundamental não só na reaquisição da liberdade do povo português, mas também na própria descolonização das ex-colónias portuguesas, particularmente da Guiné.

Ele teve grande influência e participou nas negociações alguns dias depois 25 de Abril, juntamente com Almeida Santos. Encontrou-se com Aristides Pereira, Pedro Pires e Lúcio Soares em Dakar, ocasião que deu início às negociações que desembocaram na independência de todas as colónias portuguesas e em particular no reconhecimento da independência da Guiné-Bissau, proclamada em 1973 em Boé.

Foi ele que fez Portugal entrar na União Europeia. Foi ainda um dirigente importante na Internacional Socialista, uma organização que congregava muitos partidos no poder na Europa, mantendo uma boa relação com ouros líderes europeus, como Willy Brandt, da Alemanha, e Felipe González, de Espanha.