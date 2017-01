Jorge Jesus relembra Soares como “um dos grandes pioneiros da democracia portuguesa”

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, também fez um comentário sobre a morte de Mário Soares, destacando o ex Presidente da República, como "um dos grandes pioneiros" da democracia portuguesa.

"Queria prestar aqui as minhas condolências à família do doutor Mário Soares, que foi um dos grandes pioneiros da nossa democracia e da liberdade de opinião. Para a famílias e para os filhos um abraço muito sentido", disse o técnico do ‘leões' na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo com o Feirense.

Mário Soares morreu este sábado, 7 de janeiro de 2017, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado há 26 dias, desde 13 de dezembro. Tinha 92 anos. O Governo já decretou três dias de luto nacional, a partir de segunda-feira.