Do bebé Mário ao símbolo Soares: uma vida histórica contada pela fotografia

Presidente da República, primeiro-ministro, cofundador do Partido Socialista, marido, pai, avô e muito mais… Mário Soares morreu hoje, aos 92 anos. Dos momentos mais privados com a família às visitas oficias como chefe de Estado, passando pelas campanhas eleitorais e as horas na Assembleia, esta fotogaleria relembra alguns dos momentos mais marcantes da vida de um dos grandes símbolos da democracia portuguesa