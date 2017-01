Carlos Zorrinho lembra Soares como “figura maior do socialismo”

O eurodeputado socialista recorda Mário Soares como “um dos mais prestigiados políticos europeus e mundiais”

Carlos Zorrinho, eurodeputado socialista, recorda Mário Soares como "a figura maior do socialismo democrático e da social-democracia em Portugal e um dos mais prestigiados políticos europeus e mundiais", segundo afirmou este sábado, dia em que o ex-presidente da República morreu aos 92 anos.

"Paladino da liberdade, entre as múltiplas e relevantes funções que desempenhou esteve a de membro do Parlamento Europeu eleito pelo Partido Socialista, o seu Partido de sempre”, disse este sábado.

“A delegação do Partido Socialista no Parlamento Europeu presta uma calorosa e sentida homenagem ao grande vulto político (agora desaparecido) e envia à sua família as mais sentidas condolências.”

Mário Soares morreu este sábado aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha.