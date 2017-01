Câmaras de Lisboa e Coimbra cancelam iniciativas devido à morte de Soares

As câmaras de Lisboa e de Coimbra decidiram cancelar iniciativas previstas para a noite deste sábado, devido à morte de Mário Soares. Na capital, ficam sem efeito os eventos marcados para o Teatro de São Luiz, de inauguração da Lisboa Capital Ibero-Americana da Cultura.

Para as nove da noite, estava previsto o concerto "Canções para uma Festa", que juntaria em palco a portuguesa Gisela João, a peruana Mariela Condo e a panamiana Yomira John. O espetáculo foi inicialmente agendado para amanhã, domingo. A nota da Câmara de Lisboa que informou do cancelamento desta noite é omissa àquele respeito.

Depois do espetáculo que levaria ao palco Gisela João, o dia de abertura do Lisboa Capital Ibero-Americana de Cultura deveria terminar com outra iniciativa (entretanto também cancelada): a festa "Danças", no Jardim de Inverno, com música do português La Flama Blanca e cenografia de Pedro Valdez Cardoso.

Em Coimbra, a autarquia suspendeu a realização do Concerto de Reis da Orquestra Metropolitana de Lisboa, previsto para as dez da noite, no Convento São Francisco.

Nesta altura, a Câmara procura uma nova data para a realização do concerto. Os bilhetes adquiridos para a atuação de hoje serão válidos para a nova data.