Ana Gomes: Soares “vai ficar na nossa História e inspirar muitas gerações”

“Resistente”, “combatente pela liberdade de todos os oprimidos” e “construtor da nossa democracia”. Foi assim que a eurodeputada Ana Gomes recordou Mário Soares, que morreu este sábado aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha.

“Como portuguesa, sinto-me privilegiada por ter vivido neste tempo com ele. Mário Soares foi um combatente contra a ditadura fascista e foi um homem da Europa, que lutou com clarividência e lucidez pela inserção do nosso país na Europa”, acrescentou Ana Gomes, descrevendo Soares como um “homem dos projetos humanos, do diálogo e da paz” e sublinhando o seu papel em conflitos internacionais como aquele que opõe há várias décadas Israel e Palestina.

O antigo Presidente da República, disse ainda a eurodeputada do PS, “está na nossa História e vai ficar na nossa História e inspirar muitas gerações”.