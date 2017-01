António Costa homenageado na Índia por “execional mérito” para “o crescimento” do país

De sábado a quinta-feira, o primeiro-ministro português, filho de um goês católico, faz uma visita oficial à Índia onde receberá prémio da diáspora. Vai ser recebido como chefe de Estado num país em que Portugal já foi potência colonizadora

9 de janeiro é um dos dias mais importantes na Índia. É o dia em que Mahatma Gandhi regressou ao seu país depois de 20 anos na África do Sul e tornou-se há alguns anos o momento escolhido para homenagear os indianos da diáspora tornando-se o dia do indiano não-residente. Tem lugar a grande convenção Pravasi Bharatiya Divas que junta cerca de mil pessoas e onde são homenageados os indianos ou descendentes que se tenham distinguido no estrangeiro. Este ano o principal homenageado será o primeiro primeiro-ministro de origem indiana no mundo ocidental, António Costa, filho de um goês, brâmane e católico de Margão, o escritor Orlando da Costa. Tal distinção, segundo o Governo indiano, destina-se a pessoas com “execional mérito” para “o crescimento” do país.

O convite partiu do primeiro-ministro indiano, Narenda Modi, que tornou esta visita do seu homólogo português numa visita de Estado, onde terá honras iguais a um Presidente da República - as mesmas que tiveram Mário Soares, em 1992, ou Cavaco Silva, em 2007. Com uma diferença: haverá uma grande carga afetiva nesta viagem dadas as raízes de Costa.

Durante a visita, de sábado a quinta-feira, António Costa passa por Nova Deli, Bangalore (o "Silicon Valley" da Índia), Ahmedabad (onde Gandhi viveu durante oito anos) e Goa, antigo território português e onde viveu o seu pai. O Governo indiano, para carregar na homenagem, aproveita para lançar durante a visita duas obras em língua inglesa de Orlando da Costa, "O signo da ira" e "Sem flores nem coroa". Em Goa, será ainda inaugurado o Centro de Língua Portuguesa e haverá, para, além do encontro com a comunidade portuguesa, visitas ao emblemático Bairro das Fontainhas, à igreja do Bom Jesus e um concerto de uma fadista goesa.

Acompanhado de cinco ministros e 30 empresários, António Costa irá aproveitar a visita que se inicia amanhã para lançar sementes e estimular as trocas comerciais entre os dois países que são incipientes. A Índia, que está a crescer 8% ao ano (acima da China, portanto), aparece como o 48º destino de exportações portuguesas, sendo que estas representam cerca de um quarto das importações. "Estamos a semear, não a fechar negócios", explica fonte do gabinete do primeiro-ministro. Está prevista a sua presença na abertura de um seminário económico, um encontro com 25 CEO indianos e também com empresários de Bollywood, a maior indústria cinematográfica do mundo.