Governo ainda sem resposta do Iraque sobre levantamento de imunidade de filhos do embaixador

O Governo português continua a aguardar uma resposta das autoridades iraquianas ao pedido de levantamento de imunidade diplomática dos filhos do embaixador do Iraque em Lisboa, a poucas horas do fim do prazo, disse esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Augusto Santos Silva escusou-se a adiantar que medidas serão tomadas pelo Governo português caso o Iraque não responda ao pedido de levantamento de imunidade diplomática de dois filhos do embaixador iraquiano, alegadamente envolvidos em agressões a um jovem em Ponte de Sor, em agosto passado.

"Estou à espera de uma resposta das autoridades iraquianas, que estão a ponderar e devem responder. Confio que venha e depois analisarei o conteúdo", disse esta quinta-feira o ministro aos jornalistas, à margem do seminário diplomático, em Lisboa.

Questionado sobre o que fará caso o Iraque não responda até às 24h desta quinta-feira, Santos Silva insistiu que está "à espera da resposta".