Benefícios fiscais para três empresas que vão criar 500 novos empregos

A Mecachrome Aeronáutica, a farmacêutica Hikma e a Toyota Caetano Portugal são as empresas beneficiadas pelos Governo

O Governo aprovou contratos para a atribuição de benefícios fiscais à Mecachrome Aeronáutica, à farmacêutica Hikma e à Toyota Caetano Portugal, que vão investir cerca de 55 milhões de euros e criar mais de meio milhar de empregos.

Em causa está a construção e equipamento de uma nova unidade industrial da Mecachrome Aeronáutica, em Évora, que irá permitir criar uma nova linha de produção e possibilitar o desenvolvimento de uma série de produtos fabricados com um novo processo produtivo criogénico, que representa um investimento de 29,8 milhões de euros, prevendo-se a criação de 282 postos de trabalho.

Também o projeto de um novo centro de produção da Hikma Farmacêutica, dedicado à produção de medicamentos líquidos e liofilizados injetáveis, um investimento de 19,1 milhões de euros, que permitirá a criação de 227 postos de trabalho, contará com benefícios fiscais.

Já a Toyota Caetano Portugal contará com apoio do Estado nos investimentos para a introdução de tecnologias inovadoras e no desenvolvimento de novos processos mais eficientes, no valor de 5,9 milhões de euros, em que serão criados 20 postos de trabalho.

O Governo aprovou ainda a prorrogação do período de investimento em mais sete meses da Royal Óbidos, Promoção e Gestão Imobiliária e Turística, S.A., uma vez que houve um atraso no arranque do investimento devido a atraso na disponibilização de fundos.