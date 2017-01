Domingues: administradores da CGD não queriam ver os seus patrimónios “espalhados nos tabloides”

António Domingues confirmou esta manhã, no Parlamento, que uma das condições que colocou ao ministro das Finanças para aceitar presidir à Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi que os membros da sua administração não tivessem a obrigação de entregar no Tribunal Constitucional uma declaração apresentando todo o seu património. Segundo explicou aos deputados, as pessoas que Domingues queria chamar para a sua equipa não aceitariam ver os seus patrimónios "espalhados nos tabloides".

A aceitação dessa condição era, disse Domingues, decisiva. "Era uma condição para poder formar uma equipa nos termos em que eu achava que se fizesse. Se dissessem que não eu ia à minha vida", resumiu. O ex-CEO do banco público distinguiu a declaração de rendimentos - que são públicos - da declaração de património, que considera ser "da esfera das pessoas".

Essa isenção ficaria garantida através da alteração feita pelo Governo ao Estatuto dos Gestores Públicos, que colocou a CGD fora do alcance dessa legislação. Ainda hoje Domingues "mantém o entendimento" de que "à luz da lei não tinha a obrigação" de declarar ao TC o seu património. E explicou que só o fez, depois de resignar à administração da Caixa, "para defender o meu bom nome" face aos rumores que entretanto se tinham adensado sobre a sua riqueza. Mas antes desse passo, Domingues diz que perguntou aos restantes membros da sua equipa - que continuam a recusar a apresentação dessa declaração - se tinham algum objeção, o que nenhum levantou.

Luís Barra

Reuniões com BCE, DGCom e BdP

Para além de retirar a administração da CGD da alçada do estatuto dos gestores públicos - o que permitiu também atribuir aos administradores salários muito superiores aos praticados no Estado -, Domingues fez questão de que o banco ficasse fora das regras das empresas públicas. Para que o Estado deixasse de ter "direitos especiais", pois "isso provavelmente iria criar dificuldades nas negociações com Bruxelas", justificou.

Para o gestor, era prioritário que em todos os aspetos a CGD se aproximasse das condições dos outros bancos, nomeadamente no seu modelo de governação. E apresentou propostas ao Ministério das Finanças para as alterações legislativas necessárias - que o governo seguiu.

Segundo explicou aos deputados da comissão parlamentar de Finanças, ainda antes de assumir funções Domingues teve reuniões com o BCE, a direção-geral de Concorrência da União Europeia e com o governador do Banco de Portugal - reuniões marcadas pelo Governo a pedido de António Domingues, numa altura em que este não só não tinha funções na Caixa como nem tinha sequer aceitado o convite do Governo. Esses encontros têm levantado questões de incompatibilidade, pois nessa fase o banqueiro ainda era vice-presidente do BPI.

"Mas [nessas reuniões] eu não fui negociar nada", garantiu Domingues. "Tive reuniões para ser esclarecido pelas entidades que tutelam e condicionam a atividade da Caixa e saber quais as condições que teriam de ser cumpridas. Se eu não soubesse não podia aceitar" o convite para liderar a Caixa, acrescentou.

Nessa fase, diz Domingues, os contactos com o governo eram apenas com Mário Centeno e Mourinho Félix. "Até 16 abril nunca falei com o primeiro-ministro".