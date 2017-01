António Domingues: “Demiti-me porque fiquei sem equipa”

"Ia ficar sem equipa, demitiram-se sete administradores. Sem equipa teria dificudade em gerir a Caixa. Pessoalmente senti que não tinha condições para o fazer. Era do melhor interesse da Caixa eu demitir-me", afirmou António Domingues, perante os deputados, esta quarta-feira, na Comissão de Orçamento, onde está a prestar declarações sobre a sua demissão na Caixa e a esclarecer questões sobre o plano de recapitalização do banco público.

"Gostava muito de continuar na Caixa. Gostei imenso de trabalhar na Caixa, mas concluí que não tinha condições para o fazer. Foi uma experiência muito rica", sublinhou o gestor que presidiu o banco público entre o final de agosto e dezembro de 2016. António Domingues era vice-presidente do BPI, cargo que ocupava quando foi convidado pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, para a presidência da Caixa.

António Domingues não adiantou porém, nem nada disse sobre as razões que levaram à demissão dos sete administradores. Porém, tinha já deixado subentendido que a demissão estava relacionada com a obrigatoridade de apresentação da declaração de património, depois de ter sido acordado com o ministro das Finanças de que tal não seria necessário, ao abrigo da alteração do estatuto do gestor público. Domingues voltou a dizer que para que o plano de recapitalização fosse aprovado em Bruxelas seria necessário que fossem cumpridas as regras do mercado, ou seja, os gestores fossem remunerados como se de um banco privado se tratasse.