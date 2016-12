PS lança candidatura de Gabriela Canavilhas a Cascais e Joaquim Raposo em Oeiras

Ex-presidente da Câmara da Amadora regressa ao combate autárquico. Para a ex-ministra, é uma estreia

O PS prepara-se para apresentar como candidata à Câmara Municipal de Cascais Gabriela Canavilhas e à Câmara de Oeiras Joaquim Raposo, soube o Expresso. Os dois são atualmente deputados, sendo que Canavilhas já foi ministra da Cultura no Governo de José Sócrates e Raposo é um ex-dinossauro autárquico. Foi presidente da Câmara da Amadora e teve de deixar de concorrer devido à limitação legal de três mandatos consecutivos.

Em Cascais, a socialista vai enfrentar a coligação PSD/CDS, que apoia o atual presidente da Câmara, Carlos Carreiras, herdeiro de António Capucho. Há quatro anos, o PS candidatou o presidente da Associação Nacional de Farmácias, João Cordeiro, que obteve apenas metade dos votos do vencedor.

Já em Oeiras, Raposo prepara-se para enfrentar o regressado autarca Isaltino Morais, que deverá avançar com uma candidatura independente. O atual presidente da Câmara, Paulo Vistas, eleito sem apoio de partidos, deverá concorrer com a sigla do PSD. Há quatro anos, o PS, com Marcos Sá, ficou em terceiro lugar, obtendo apenas 18% dos votos.