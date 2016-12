Jerónimo de Sousa deixa mensagem de confiança para 2017

É de confiança a mensagem de Ano Novo do secretário-geral do PCP. A transmitir durante o tempo de antena do partido, esta sexta-feira, Jerónimo de Sousa deixa a convicção de que “é possível ir mais longe na resposta aos graves problemas nacionais”, e reafirma que Portugal “não está condenado a ter como única opção o caminho de agravamento da exploração, declínio e retrocesso”, algo que considera ter ficado demonstrado em 2016.

Na sua mensagem, o líder comunista sublinha “que os trabalhadores e o povo podem contar com o PCP”, acreditando que “com o seu empenhamento e luta, será possível romper com a política de declínio nacional, adoptando uma política patriótica e de esquerda para assegurar para Portugal um rumo de desenvolvimento económico, progresso social e independência nacional, e garantir uma vida melhor para os portugueses”.