Marcelo e Passos almoçaram esta quinta-feira em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, almoçaram esta quinta-feira no Palácio de Belém, a convite do chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu Pedro Passos Coelho na sala de audiências do Palácio de Belém, às 13h, momento que foi registado pela comunicação social.

Não houve, contudo, declarações aos jornalistas antes nem depois do almoço, que às 14h45 já tinha terminado, segundo fonte da Presidência da República.

Esta foi a segunda vez que o presidente do PSD esteve oficialmente a sós com o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Passos Coelho tinha estado sozinho no Palácio de Belém em 21 de outubro, quando o chefe de Estado ouviu os partidos com assento parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2017 e a situação política.

Em 4 de abril, na sequência do Congresso do PSD, foi recebido pelo chefe de Estado, mas nessa ocasião trouxe consigo outros dirigentes sociais-democratas.

Entre 25 e 26 de julho, quando o Presidente da República recebeu os partidos para uma análise da situação política, o PSD compareceu com uma delegação que não incluía Passos Coelho, chefiada pela vice-presidente Sofia Galvão.

Segundo o gabinete de imprensa do PSD, nessa ocasião Passos Coelho não chefiou a delegação social-democrata por motivo de doença.