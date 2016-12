Santos Silva pede desculpa por comparar concertação social a feira de gado

O ministro Augusto Santos Silva admitiu esta terça-feira, em declarações à TSF, que recorreu a palavras excessivas quando comparou a concertação social a uma feira de gado, pedindo agora desculpa aos parceiros sociais.

“Comparei a negociação [em sede de concertação social] a uma feira de gado. O que queria dizer com isso era mostrar a dureza da negociação, a complexidade das transações”, diz o ministro dos Negócios Estrangeiros à TSF. “Reconheço que foram palavras excessivas, reparei que causaram desconforto entre os parceiros sociais e queria pedir-lhes desculpa por isso.”

Em causa está o comentário que Santos Silva efetuou durante o jantar de Natal do grupo parlamentar do PS, que foi captado por uma câmara da TVI e posteriormente transmitido na rubrica de indiscretos do jornalista Victor Moura-Pinto.

“O [ministro do Trabalho e da Segurança Social] Vieira da Silva conseguiu mais um acordo! Ò Zé António, és o maior! Grande negociante… Era como uma feira de gado! Foram todos menos a CGTP? Parabéns”, afirmou na altura Santos Silva, em jeito de piada.

Estas declarações suscitaram algumas reações, nomeadamente do deputado do PSD Duarte Marques, que no texto de opinião publicado esta terça-feira no Expresso considera tratar-se da “cereja em cima do bolo”, relativamente à atuação do atual Governo.

“O recente episódio com Augusto Santos Silva, que equiparou a Concertação Social a uma ‘feira de gado’, é a cereja em cima do bolo de um conjunto de situações, atitudes e decisões que demonstram que a um governo de esquerda quase tudo é permitido”, escreveu o deputado social-democrata.

Anteriormente, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, considerou, em declarações ao “i”, que, “para um ministro dos Negócios Estrangeiros, [Augusto Santos Silva] usou pouca diplomacia”.