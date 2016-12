Troca de presentes: Cristas deu “soro da verdade” a Costa, PM respondeu com um “retrovisor”

O último debate quinzenal com o primeiro-ministro na Assembleia da República serviu de pretexto a um raro momento de boa disposição iniciado pela líder do CDS. Depois de uma intervenção com várias críticas às políticas do Governo, Assunção Cristas decidiu entregar uma caixa a António Costa com três presentes: uns óculos "para não ver a realidade desfocada", "um soro da verdade" e um conjunto de propostas apresentadas pelo CDS em várias áreas desde que o Governo tomou posse.

António Costa reagiu defendendo que vira confirmada a sua convicção de que a líder do CDS daria "uma boa mãe Natal", mas assumiu, com ironia, o seu lamento por não saber que iria ocorrer uma troca de presentes no plenário. "Se soubesse que ia receber presentes, tinha-lhe trazido um retrovisor para que visse o seu passado e o confrontasse com o Orçamento do Estado para 2017".