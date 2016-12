Passos acusa Governo de fazer “encenação” com solução para lesados do BES

O presidente do PSD acusa o Governo de ter feito "uma encenação" ao anunciar uma solução para os lesados do BES e diz esperar que o primeiro-ministro explique esta tarde no Parlamento se a solução envolve riscos para os contribuintes.

Em declarações aos jornalistas à margem do IV Encontro Anual do Conselho da Diáspora, em Cascais, Pedro Passos Coelho lamentou ter de comentar um assunto sobre o qual nada sabe, quando questionado sobre a anunciada solução para os lesados do Banco Espírito Santo (BES).

"É um vício deste Governo. Faz anúncios, faz encenações, depois dá de forma particular, mas sem assumir a paternidade, informações a órgãos de comunicação social. E depois acha que com isso as pessoas ficam informadas sobre o que se vai passar. Mas não é bem assim, o Governo tem de dizer o que a gente não sabe", disse o ex-primeiro-ministro.

Para o líder da oposição, "o Governo não respondeu à oposição nem respondeu aos jornalistas e portanto fez uma encenação", o que considerou "lamentável".

"Dizem-nos apenas que tudo acabará bem, que as pessoas acabarão ressarcidas das perdas que tiveram, que isso não terá reflexo nas contas públicas, nem nos bolsos dos portugueses", recordou.

Passos Coelho lembrou que hoje há um debate no parlamento e afirmou: "Espero que o primeiro-ministro explique qual é a solução, que riscos é que ela pode envolver. Eu espero que ela não envolva riscos para os contribuintes, porque, se envolver, então aquilo que se está a prometer é um engano".

Para o ex-governante, seria "muito negativo" que o custo recaísse sobre os contribuintes, porque "os portugueses não têm nenhuma culpa desse processo e portanto não têm nada que pagar por esses processos"

"Se for assim, então a encenação que foi feita é para dizer o que é simpático a uns – os que perderam – e para ocultar aos portugueses que são eles que vão pagar, o que seria uma coisa intolerável", disse Passos, concluindo: "Alguém vai ter de pagar e isso parece-me um mau princípio".

O Governo apresentou na segunda-feira o mecanismo que permitirá minorar as perdas de cerca de 4000 clientes do BES que compraram papel comercial do Grupo Espírito Santo (GES), que foi à falência, e cujo reembolso nunca receberam.

Segundo o primeiro-ministro António Costa, compete agora a cada um dos lesados "avaliar e decidir da sua adesão a esta solução", que no seu entender consiste num "compromisso equilibrado" que permite reforçar a confiança no sistema financeiro português.

"Não conseguimos o milagre de endireitar a sombra de uma vara torta", considerou o primeiro-ministro, declarando a sensação de "dever cumprido".