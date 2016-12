Mário Soares mantém “evolução bastante favorável”

O antigo Presidente da República Mário Soares mantém "uma evolução clínica positiva", nomeadamente ao nível das funções cognitivas, estando a ser ponderada a redução do "nível de cuidados", informou esta quarta-feira o Hospital da Cruz Vermelha.

Mário Soares foi internado na madrugada de dia 13 de dezembro, na unidade de cuidados intensivos daquela unidade hospitalar de Lisboa e de acordo com o boletim clínico do dia "mantém uma evolução bastante favorável, revelando uma significativa melhoria progressiva na autonomia e na comunicação".

De acordo com o porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, José Barata, o "quadro clínico favorável" do antigo chefe de Estado "ainda inspira muita cautela", mas está a ser" ponderada a redução do nível de cuidados que, no entanto, se vão manter adequados ao grau de recuperação funcional observada nas últimas 24 horas".

Segundo José Barata, o fundador do PS "vai continuar nos cuidados intensivos até que a sua situação clínica esteja totalmente estabilizada, e só nessa altura poderá ser transferido", escusando-se a revelar aos jornalistas se a mesma está ou não para breve.

"Não há ainda uma data, essa vai ser determinada e definida pelo corpo clínico do hospital que está a acompanhar o presidente Mário Soares", explicou José Barata.

De acordo com o porta-voz, "existe uma evolução clínica positiva", sendo que " o presidente Mário Soares mantém, designadamente, os níveis das suas funções cognitivas e também os parâmetros vitais e laboratoriais".

Questionado sobre o diagnóstico que levou o histórico socialista a este internamento, o porta-voz do hospital voltou a responder que este é confidencial e diz respeito apenas à família e a Mário Soares.