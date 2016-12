Costa garante défice abaixo da meta europeia de 2,5%

O primeiro-ministro enquadrou esta quarta-feira a promulgação pelo Presidente da República do Orçamento do Estado para 2017 entre os fatores de estabilidade política e garantiu que o défice este ano ficará abaixo de 2,5%, a meta europeia.

António Costa falava perante os membros do Conselho da Diáspora das Comunidades Portuguesas, em São Bento, num discurso em que também adiantou que as exportações vão crescer seis por cento em 2016.

"Pela primeira vez teremos o nosso défice orçamental a cumprir as regras da União Europeia. Agora, que já faltam poucos dias para o final do ano, já podemos dizer com tranquilidade e segurança que o défice ficará mesmo abaixo dos 2,5%, o limite que tinha sido fixado pela Comissão Europeia. Ficaremos abaixo, com conforto, dos 2,5%", declarou o líder do executivo.