O que é que a estreia de Eleanor Coppola na ficção (aos 80 anos) tem a ver com o NOS Alive? Uma ligação que se faz hoje no PBX (parceria Expresso/ Radar). Destaque ainda para o livro: "Cento e onze discos portugueses, a música na rádio pública", que conta também um pouco da história do país. E Pedro Mexia volta a Mark Eitzel e aos American Music Club