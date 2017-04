No PBX (parceria Expresso/Radar) de hoje, um génio musical atormentado por muitos fantasmas e que o mundo mal conheceu: Jason Molina morreu em 2013 e daqui a dias sairá a sua biografia autorizada : Riding with a Ghost. No PBX falamos ainda de "O meu outro país" da sueca Solveig Nordlund (naturalizada portuguesa), documentário sobre os 50 anos da vida da realizadora por cá