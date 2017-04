No PBX (parceria Expresso/Radar) desta semana, o balanço deste primeiro trimestre de 2017 com os melhores filmes e discos e ainda a nossa ida ao cinema para descobrir as Histórias & Segredos de Paula Rego (no documentário de Nick Willing). Pedro Mexia fala também de Mental Illness o novo disco de Aimee Mann, lançado há dias.