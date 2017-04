A negação do Holocausto está dentro daquilo que consideramos ser 'liberdade de expressão'? O advogado Francisco Teixeira da Mota vem ao PBX (parceria Expresso/Radar) falar do tema a propósito do filme "Negação" de Mick Jackson. Nesta edição recordamos Paula Rego no dia da estreia do documentário de Nick Willing, "Paula Rego, histórias e segredos". E na música do tempo em que havia PBX, Sade Adu em 1988