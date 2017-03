Comparado a Encontros Imediatos do 3º Grau, Midnight Special, o filme de Jeff Nichols não estreou em Portugal mas saiu em DVD e vamos falar dele. Nesta edição do PBX (parceria Expresso/Radar) lembramos George Steiner, os cafés e a Europa. Não imaginamos Pessoa n’A Brasileira de phones mas nós ficamos a ouvir In Mind, o novo disco dos Real Estate