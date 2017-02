Esta semana no PBX (parceria Expresso / Radar) não saímos do cinema: fomos ver Toni Erdman, um dos candidatos ao óscar de melhor filme estrangeiro e revimos o clássico Paris, Texas onde uma vírgula faz toda a diferença. Na música lembramos que Kurt Cobain teria feito esta segunda-feira, 50 anos. Nesta edição é quase tudo About a Girl