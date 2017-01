“Depois do fim” é o livro que abrimos hoje no PBX (parceria Expresso / Radar), do jornalista Paulo Moura. Reflexão sobre as reportagens de um mundo em conflito e já agora no PBX, um olhar sobre o que se passa no jornalismo em Portugal. E fomos ao cinema ver Little Men - "Homenzinhos" de Ira Sachs, a descoberta da amizade num filme ameno. Na música, destaques para Mark Eitzel e Ryan Adams