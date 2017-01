Fomos ao cinema ver Manchester by the Sea, filme premiado em Sundance e com Casey Affleck a ganhar o Globo de Ouro de melhor actor. O PBX (parceria Expresso / Radar) analisa a apatia funcional de um homem que perdeu quase tudo. Ou tudo? Lembramos ainda John Berger e Zygmunt Bauman, recentemente desaparecidos. E o disco Peace Trail de Neil Young