No primeiro PBX (parceria Expresso / Radar) de 2017, fomos ao cinema ver o novo filme de Emir Kusturica e falamos do amor e da guerra "Na Via Láctea"´, que tem Monica Bellucci como é: bela. Pedro Mexia destaca ainda o livro de João Gobern “Quando a TV parava o país”. Estão lá as nossas memórias todas do tempo em que só tínhamos dois canais e parecia tanto. Na música: destaque para os XX e Magnetic Fields