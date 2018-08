Palavra de Autor #2. José Riço Direitinho: “Não sei se o livro é pornográfico. A pornografia é o erotismo dos outros”

“O Escuro que te Ilumina”, o romance de José Riço Direitinho que põe fim a 13 anos de jejum não é apenas sobre um homem acossado pelo desejo, sujeito a uma tremenda solidão, em processo de revolta contra as mulheres que dizem que os homens não se querem bonitos quando são, na verdade, esses Adónis que preferem. É também um retrato, “sem paninhos quentes”, de uma cidade e dos seus limites mais esconsos, onde o sexo, de que ninguém quer falar, acontece.

A literatura portuguesa, insiste José Riço Direitinho, é normalmente “bem comportadinha”. Quando toca os assuntos do sexo e do erotismo, “fá-lo com algum pudor e moralismo”.

O escritor acredita que já cumpriu o serviço literário obrigatório, e já não se sente obrigado a escrever para que os outros gostem dele. “Os outros livros foram escritos como compensação afetiva”. Confessará: “Escrevi como os malucos”.

Assinar o Palavra de Autor no iTunes: https://apple.co/2NUBVYP

Assinar o Palavra de Autor no Soundcloud: https://bit.ly/2L4bfrC

Se usar Android, basta pesquisar Palavra de Autor na sua aplicação de podcast

José Riço Direitinho começou a publicar em 1992. “A Casa do Fim” foi o seu romance de estreia. Seguiram-se “Breviário das Más Inclinações”, “Relógio do Cárcere”, e os livros de contos “Histórias com Cidades”, “Um Sorriso Inesperado”, os prémios, bolsas e a inscrição no meio literário português, onde não escapou ao elogio de José Saramago.

No segundo episódio de Palavra de Autor ouça leituras de excertos da obra de "O Escuro que te Ilumina" e uma conversa entre a jornalista Cristina Margato e José Riço Direitinho.

Seja bem-vindo ao novo podcast do Expresso sobre livros. De quinze em quinze dias, à quarta-feira, será publicado um episódio com um convidado do mundo das letras. Escritores, poetas, editores, ensaístas e tradutores serão chamados a palco para falar sobre livros.

Procure e subscreva o programa no SoundCloud, iTunes e através das aplicações para podcasts.