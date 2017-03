“Era muito difícil conseguir dizer: foste tu, rio, o assassino”

Assinar o F5 no iTunes: http://apple.co/2mt7IVW

Assinar o F5 no Soundcloud: http://bit.ly/2mB9KUa

Se usar Android, basta pesquisar Expresso F5 na sua aplicação

António Pedro Ferreira é um dos mais reputados fotojornalistas do Expresso. Trabalha no jornal desde 1985 e foram muitos os acontecimentos mediáticos que cobriu ao longo da carreira. Neste episódio do F5 veio-lhe à memória um momento de enorme dificuldade a fotografar - "tentava focar, mas as lágrimas corriam-me pela cara e eu não conseguia".

1993 - 2007 - 2017

O rio Alva corre hoje como corria há 24 anos, mas a vida de determinadas pessoas não. Num lindo dia de sol aconteceu a pior das tragédias - de um momento para o outro uma aldeia inteira ficou praticamente sem crianças. Seis corpos afogados, seis vidas interrompidas.

Desde 17 de junho de 1993 que o curso daquela água que desagua no Mondego liga mortos aos vivos e vivos a outros vivos - todos tocados pela dor de uma tragédia. As margens de Meda de Mouros transbordaram de mágoa e em 2007 uma equipa de reportagem da SIC pode comprovar que a aldeia não tinha esquecido aquelas crianças - nunca as esquecerá.

Há dez anos ainda existia jardim de infância, hoje está fechado. Cláudia Moura tinha ido ao passeio de escola mas sobreviveu. Ficou na margem com uma outra criança. Até hoje nunca falaram sobre o acidente, quase como se cada um tivesse ficado sozinho de cada lado do rio. Mas a mãe da professora afogada procurou Cláudia - os sobreviventes por vezes precisam uns dos outros. Porquê? Para quê?

De certa forma a inocência dos 4 anos que Cláudia tinha na altura acompanhou-a sempre. Ainda hoje costuma passear junto ao rio Alva com a família e trabalha na área da saúde ambiental. Aquele caudal atravessa-lhe o caminho e ela não se afasta dele. Pelo contrário, é lá que quer acabar.

"Se não foi naquele dia, será noutro".

As redações são espaços concentrados de memórias, cheios de gente e de histórias, de vida e de morte, de amor e de ódio, de emoções e tensões, que tantas vezes acompanham os repórteres para sempre. E para todo o lado.

F5, o novo podcast quinzenal do Expresso, encontra e conta essas histórias, mostrando os bastidores da redação e acrescentando o futuro que cada história teve – que cada vida teve. Como a vida de Cláudia Moura, uma das sobreviventes da tragédia no Rio Alva.

Carregamos na tecla "F5" para refrescar a memória - a nossa, a dos leitores e a das pessoas que foram notícia.