Comissão Política #45: O BE foi para o recreio dos crescidos... e tropeçou como os outros

O país vai a banhos, a política também, e a Comissão Política vai atrás. Antes de interrompermos as reuniões durante o mês de agosto, fazemos um episódio em que passamos em revista os momentos mais marcantes do último ano. Incluindo os sonhos ambiciosos de Assunção Cristas, a entrada em cena de Rui Rio, a ascensão do "pedronunismo" e a inenarrável novela da Tancos. Sem esquecer a queda, na última semana, de Ricardo Robles, com as consequências que deixará no BE e na liderança de Catarina Martins.

Episódio especial com os comentários de Martim Silva, Vítor Matos, Rosa Pedroso Lima, Luísa Meireles, Mariana Lima Cunha e Miguel Santos Carrapatoso.

A conversa foi conduzida por Filipe Santos Costa, a edição multimédia é de André de Atayde e a ilustração de Tiago Pereira Santos. A música final é do Duo Ouro Negro.