Comissão Política #36: Sousa Pinto no meio do "caos de palavras" do PS

Convidado para comentar o congresso do seu partido, Sérgio Sousa Pinto, colunista do Expresso, considera "serôdio e senil" esse debate que ocorre "num país do extremo ocidental europeu que anda a meditar sobre qual é a bissetriz ideal entre a esquerda e a direita". Elogia a coragem de Pedro Nuno Santos, mas conclui que boa parte do debate se reduz a "fantasias que nos convertem numa curiosidade para a Europa e para o Mundo".

Uma conversa em que se fala muito de Mário Soares, da sua herança e da sua relação turbulenta com os partidos à esquerda do PS, e também um pouco de José Sócrates e da sombra que projetou sobre o congresso.

Para além de Sérgio Sousa Pinto, este episódio conta com a análise dos jornalistas Ângela Silva e Filipe Santos Costa e com moderação de Pedro Santos Guerreiro. Edição multimedia de Joana Beleza e ilustração de Tiago Pereira Santos.