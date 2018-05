Comissão Política extra: O PS tem dois amores

No final de um congresso em que Pedro Nuno Santos confirmou o estatuto de protocandidato à sucessão de António Costa, este avisou que ainda não está pronto para meter os papéis da reforma.

Luísa Meireles, Mariana Lima Cunha e Vítor Matos analisam o discurso do secretário-geral socialista e o posicionamento do partido depois de muita discussão sobre guinar à esquerda ou guiar ao centro. Com moderação de Filipe Santos Costa, ilustração de Tiago Pereira Santos e edição multimédia de João Santos Duart