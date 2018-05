Comissão Política #34: Há hipertensão na geringonça ou é só um achaque?

Neste episódio do podcast de política do Expresso analisamos o novo foco de tensão na maioria de esquerda, as implicações políticas da OPA da China Three Gorges sobre a EDP e os primeiros três meses de liderança de Rui Rio no PSD.



E ainda arranjamos tempo para falar do que se passa no Médio Oriente, da situação no Sporting e de outras coisas que não saem da cabeça da Paula Santos, da Rosa Pedroso Lima, do Pedro Santos Guerreiro e do Filipe Santos Costa, que modera esta reunião.



A edição multimédia é da Joana Beleza e a ilustração é do Tiago Pereira Santos.