Comissão Política #33: Quem se mete com Sócrates leva?

A rutura entre José Sócrates e o PS de António Costa é o primeiro tema deste episódio da Comissão Política, no qual também falamos da comissão parlamentar de inquérito a Manuel Pinho e dos recados do Presidente da República na entrevista que deu ao Público e à Renascença.



Esta reunião do podcast de política do Expresso conta com a análise de Ângela Silva, Vítor Matos e Martim Silva. A moderação é de Filipe Santos Costa, a edição multimédia é de Joana Beleza e Tiago Pereira Santos assina a ilustração.