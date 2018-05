Comissão Política extra: Sócrates contra o mundo

Este episódio extra da Comissão Política, só sobre a saída de José Sócrates do PS, conta com a análise do diretor do Expresso, Pedro Santos Guerreiro, e do editor de Política, Vítor Matos.

A moderação é de Filipe Santos Costa, a edição multimédia é de Joana Beleza e a ilustração é de Tiago Pereira Santos.