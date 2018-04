Comissão Política #29: Para onde vai o Super Mário?

Os avisos lançados por Mário Centeno - e os sinais que deixa sobre o seu futuro - são o primeiro tema desta reunião da Comissão Política. Começamos pelo super-ministro das Finanças, e seguimos para o mini-ministro da Cultura, que esteve no centro de uma crise em que foi desautorizado e deixado de lado por António Costa.

O último tema analisado nesta edição é o estado da arte em relação à agenda fraturante: maternidade de substituição, mudança de sexo e eutanásia.

Este episódio do podcast de Política conta com a análise de Ângela Silva, Carolina Reis e Pedro Santos Guerreiro, e a moderação de Filipe Santos Costa. A edição multimédia é de Joana Beleza, a ilustração do Super Mário é de Tiago Pereira Santos.