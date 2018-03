Comissão política #25: Sobe, sobe Assunção, sobe

Assinar o Comissão Política no iTunes: http://apple.co/2xyiBtt

Adolfo Mesquita Nunes, vice-presidente do CDS e coordenador do programa eleitoral do partido, fala do congresso de Lamego e da ambição de Assunção Cristas, que quer ultrapassar o PSD e ser primeira-ministra. Marques Mendes chamou-lhe megalomania, Rui Rio desvalorizou, Mesquita Nunes explica que é possível - e explica como.

Este episódio conta ainda com a participação de Helena Pereira e Pedro Santos Guerreiro, e tem a moderação de Filipe Santos Costa. A edição multimédia é de André de Atayde e a ilustração de Tiago Pereira Santos.