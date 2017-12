Comissão Política #11. Centeno ganhou: haverá “mulheres e álcool”?

Assinar o Comissão Política no iTunes: http://apple.co/2xyiBtt

A força está com este episódio da Comissão Política: fala-se do patinho feio Mário Centeno que se transformou em "cisne resplandescente", do poderoso silêncio que rodeia a entrada da Altice na Media Capital e da divulgação das páginas do relatório sobre o incêndio de Pedrógão que foram censuradas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados.

E não passamos ao lado de um fora de jogo fantasma e da contagem decrescente para a próxima estreia de Star Wars.

O episódio 11 do podcast de política do Expresso conta com a análise de Susana Frexes, Adriano Nobre e Pedro Santos Guerreiro, e tem condução de Filipe Santos Costa. A edição multimédia é de João Santos Duarte e a ilustração é de Tiago Pereira Santos.