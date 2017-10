Comissão Política, episódio 2: Esta chicotada não é psicológica

Assinar o Comissão Política no iTunes: http://apple.co/2xyiBtt

Adriano Nobre, Ângela Silva, Filipe Santos Costa e Pedro Santos Guerreiro analisam os resultados eleitorais: do país pintado de rosa ao pior resultado de sempre do PSD, passando pelas câmaras perdidas pelo PCP e o "resultado modesto" do Bloco. E sem esquecer "a noite histórica" do CDS.

Quanto tempo irá manter-se Passos Coelho à frente do partido? E Rui Rio avança sozinho para a liderança? Estas e outras questões em debate no episódio gravado durante a manhã de segunda-feira, 2 de outubro, onde também não faltou a rubrica “Isto não me sai da cabeça”, com futebol e música romântica à mistura.

A moderação é de Pedro Santos Guerreiro, a edição multimédia é da Joana Beleza e a imagem é do Tiago Pereira Santos.