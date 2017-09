Episódio 0: Este país não é para lixo. E é para Relvas?

Assinar o Comissão Política no Soundcloud: http://bit.ly/2xRihca

Se usar Android, basta pesquisar Comissão Política na sua aplicação de podcast

O Expresso lança hoje o número zero da Comissão Política, o novo podcast dos jornalistas da seção de Política do jornal. Pedro Santos Guerreiro, Filipe Santos Costa, Ângela Silva e Rosa Pedroso Lima analisam três grandes temas da semana, num episódio com edição multimédia de Joana Beleza, imagem de Tiago Pereira Santos e música dos Dead Combo. Mas há mais sons, quer de excertos de entrevistas de Miguel Relvas e Arménio Carlos, quer de Joana Amaral Dias na RTP e de... Tony Carreira.



Na próxima semana o podcast já estará disponível nas lojas Apple e Android. Ouça e envie-nos os seus comentários e sugestões para o arranque "oficial" da série na próxima semana, com a edição do episódio 1. Escreva ao diretor, para psg@expresso.impresa.pt.