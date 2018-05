Benjamim faz a música, Rita Blanco está farta de ser atriz e Sobrinho Simões quer entreter a morte: edição 100 da Beleza das Pequenas Coisas

Assinar no iTunes: http://apple.co/2mCAbq2

Esta edição contou com uma série de participações especiais que muito agradecemos. Logo no início podem ouvir uma locução de Augusto Seabra, a voz da SIC. O músico Benjamim presenteou-nos com uma música original, tão simples quanto bela, tocada ao piano e que passará a ser o novo genérico do programa. A ilustradora Ana Gil surpreendeu-nos com uma série de maravilhosos desenhos a aguarela que tão bem ilustram este programa e esta comemoração. E a “You Cake It” juntou-se à festa com um grande bolo para soprarmos as 100 velas. Ou as belas conversas.

Ilustração Ana Gil

E como esta é uma data especial, desta vez partilhamos não um, não dois, não três, mas quatro novos testemunhos enviados por ouvintes para a rubrica “Toda a Gente Tem Uma História”.

E são eles:

1- O primeiro áudio é de Santiago M´banda Lima, um angolano português, ARtivista, antirracista e defensor dos direitos intersexo. Foi a primeira pessoa intersexo a assumir-se como tal na Assembleia da República em 2015. Ele que é cofundador, codiretor e presidente da ONG Ação Pela Identidade conta-nos como foi crescer como intersexo numa sociedade ainda muito ignorante e preconceituosa e as suas lutas e causas.

2- O segundo áudio é de Maria do Rosário Antunes, que viveu até os 18 anos no Fundão e há 12 anos leciona na ilha da Madeira, onde chegou a publicar um livro infanto-juvenil – "O Mundo Azul da Menina Maçã". Nos últimos anos tem coordenado o concurso CriaPOESIA — encontro juvenil do Atlântico. Aqui partilha alguns momentos em que foi surpreendida pela generosidade de estranhos.

Ilustração Ana Gil

3- O terceiro áudio é de Paulo Freiras, ator, 26 anos, do Porto. Distinguido com três prémios de dramaturgia, é também autor do podcast “No mundo dos que são grandes” dedicado a figuras e acontecimentos do futebol português, em especial, dos anos 90 e início de 2000. Aqui partilha a perda de um familiar querido e um enorme arrependimento em dado momento da sua vida.

4- O quarto áudio vem do Brasil e é de Miguel Carlos da Silva Júnior, natural da cidade de Aracaju, estado de Sergipe. Ele que se apresenta como “nordestino, negro e militante das causas sociais”, é formado em Comunicação Social e mora atualmente em São Paulo. Neste testemunho critica a polémica detenção do ex-Presidente Lula da Silva.

Este é um convite que lançamos semanalmente aos ouvintes para que nos contem também as suas experiências e relatos, maiores do que a vida, ou tão simples como ela pode ser.

Podem ainda gravar um áudio comentando os episódios que mais gostaram e as vossas razões.

Até breve e boas conversas!