Clara Ferreira Alves: “Toda a gente acha Portugal uma choldra ignóbil. Mas é uma boa choldra onde toda a gente quer viver”

É a mais notável colunista portuguesa. Há mais de 20 anos que nos ajuda a perceber melhor o mundo através da sua “Pluma Caprichosa”, na Revista E, do Expresso. Clara Ferreira Alves foi crítica literária, repórter de guerra e pode ser vista semanalmente a comentar os temas quentes do momento no programa “Eixo do Mal”, na SIC Notícias.

Levou muito tempo a escrever o seu primeiro livro. Mas talvez tenha começado a escrevê-lo na sua cabeça em 1991 quando foi pela primeira vez a Jerusalém, em plena Guerra do Golfo, para descrever o horror da violência e da guerra. Há três anos estreou-se com o romance “Pai Nosso”, uma ficção sobre o Médio Oriente, o terrorismo, a guerra que já está no meio de nós, as religiões e o olhar dos fotojornalistas.

Nesta conversa, Clara Ferreira Alves fala do longo caminho que fez para aqui chegar, do momento na infância em que descobriu o silêncio e os livros, as músicas que a acompanham, o novo romance que está a escrever e o que espera do que aí vem. “Não quero ser respeitável, uma referência. Quero ser eu, livre. Se daqui a uns 50 anos uma pessoa pegar num livro meu e se emocionar é bom. Mas eu já não estou cá. What's the point? Não é importante para mim a posteridade. Mas a extinção das pessoas de quem eu gosto aflige-me...”

