Manuela Azevedo: “Aprendi a dançar e a cantar com um irmão enquanto tinha as ovelhas a pastar. Começou aí o prazer pela música...”

Ainda neste episódio pode ouvir a rubrica “Eu não sou de intrigas, mas...”, onde sugerimos mais dois podcasts que andam no nosso ouvido.

E, como já é hábito, no final pode conhecer mais um testemunho da rubrica “Toda a Gente Tem Uma História”. Desta vez quem nos conta é a filósofa Joana Sofia, a residir na aldeia de Dona Maria, que desde há dez anos anda pelo país com o projeto “FilocriatiVIDAde”, através do qual promove oficinas de filosofia para crianças e jovens. E não só. Mas o melhor é ouvirem-na.

Este é um convite que lançamos semanalmente aos ouvintes para que nos contem também as suas experiências e relatos, maiores do que a vida, ou tão simples como ela pode ser.

Até para a semana, e boas conversas!