José Gil:“O discurso dos afetos passivos de Marcelo não chega. É preciso despertar uma afetividade ativa nos portugueses”

Num balanço sobre 2017 o filósofo José Gil afirma que Marcelo Rebelo de Sousa é “sem dúvida” a personalidade do ano e o melhor Presidente que Portugal alguma vez teve. “Levou-nos a esquecer Cavaco. O país inteiro estava a precisar disso.” Mas acrescenta que faz falta ao “Presidente dos afetos” dar mais um passo: “O discurso dos afetos passivos de Marcelo não chega. E começa a estar desadequado face à gravidade da situação..."

Sobre o tão falado fim do estado de graça deste acordo à esquerda, José Gil está convicto de que esta governação está para durar. “Será um outro regime de funcionamento da geringonça. Mas creio que o seu funcionamento continuará. Porque ninguém neste momento beneficia com a queda do governo e da solução da geringonça. Nem a extrema esquerda, nem a direita com Passos Coelho que já não existe, mas o seu espírito perdura aí nos limbos...” E chega a considerar que António Costa é responsável por um menor medo e maior auto-estima dos portugueses.

José Gil comenta também a tragédia dos incêndios, a seca no país e... a seca à direita na política. Quem poderá regenerar o PSD? “Parece-me que a única pessoa capaz de regenerar o PSD é Rui Rio.” Sobre o que vem aí apenas diz: “Ninguém sabe o que é o nosso futuro. Isto está em suspenso. Dá a impressão que até os cronistas emudeceram...”. E ainda recorda a infância em Moçambique, as razões que o levaram a Paris e à filosofia e o prazer maior que tem hoje a pensar. “Sabe que há uma volúpia no pensamento? A partir dos 70 passei a ir mais longe no pensamento, é um desassossego e eu vou atrás com as minhas poucas forças...” Uma conversa desassossegada para ouvir no podcast “A Beleza das Pequenas Coisas”.

Ainda neste episódio pode ouvir a rubrica "Eu não sou de intrigas, mas..."onde comentamos a entrevista da semana e sugerimos dois podcasts que andam no nosso ouvido.

E, como já é hábito, no final pode conhecer o quinto testemunho da rubrica "Toda a gente tem uma história", enviado desta vez pela psicóloga Ana Martins, pertencente ao coletivo "Mulher Não Entra", que nos conta a longa e sinuosa espera de 6 anos como candidata singular à adoção.

